Kickboxing | Mattia Faraoni vs Luis Morais in tv | programma | orario e streaming

(Di domenica 26 marzo 2023)torna sul ring e lo fa al casinò di Campione d’Italia. Il kickboxer romano difenderà il titolo Mondiale ISKA contro. Cinque round per decidere un nuovo capitolo di carriera. Dopo la vittoria su Joyner,cerca un nuovo acuto in quella che è la prima difesa iridata del titolo al limite dei 95kg. L’evento inizierà sabato 25 marzo alle 20:00. Negli altri combattimenti: Lorenzo Di Vara sfida Josh Hill, detentore della cintura mondiale Iska di Muay Thai (-70 chili). Jordan Valdinocci punterà la cintura mondiale Iska di Jahmal Wahib (-67 chili). Rami Batita combatterà contro il francese Omar Diallo per il titolo europeo Imtf (-81 chili). Potrete seguire l’intera main card su Dazn con la telecronaca di Giacomo Brunelli e di Carlo Di Blasi. SportFace.

Gli altri atleti in gara che hanno scalato la piramide delle eliminatorie e sono arrivati in finale portando a casa l'argento, sono:

LIVE - MATTIA FARAONI VS LUIS MORAIS, KICKBOXING DIRETTA SPORTFACE.IT

