Valladolid | Pacheta | “È una vittoria prestigiosa”

Leggi su justcalcio

(Di domenica 5 febbraio 2023) 2023-02-05 22:37:48 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al dunque: Eil Realha aggiunto il suo secondaconsecutiva. Lo ha fatto a San Sebastián, sul campo della terza classificata, cosa non facile, come lo stessoha riconosciuto dopo la partita: “È una. Vincere in casa della terza squadra non è facile e, inoltre, essendoci fedeli, non sappiamo fare altro. Siamo diventati coraggiosi conoscendo il rischio che abbiamo corso con i loro giocatori nonostante le perdite. Siamo stati molto, molto bravi con la palla, in verticale, ma anche senza, pressando e schiacciando nel campo opposto”. L’allenatore era felice: “Sono molto felice ed entusiasta del lavoro che stiamo facendoperseveranza, ...