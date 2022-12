La Dakar va dove non esistono strade

Rallyssimo

Dal 2014 non si vedeva un percorso così lungo,le difficoltà maggiori saranno le altissime dune del deserto ed ovviamente le tante insidie di una gara estenuante come laTra queste, troviamo i negozi di Rodeo Drive, l'iconica insegna di Beverly Hills, il Sonyae ... Prima di salutarci vi consigliamo di fare un salto anche sul nostro canale YouTube ,potrete ... Dakar 2023 - Dove e come vedere in TV e Streaming. Mediaset ... Carlos Sainz ha firmato il sesto tempo nel Prologo della Dakar 2023 con l'Audi RS Q e-tron E2. Il madrileno è contento dell'affidabilità della vettura, ma pensa sia troppo presto per dare giudizi sull ...Il grande giorno è arrivato. Questa mattina, nel deserto dell’Arabia Saudita, si disputerà il prologo della corsa automobilistica più lunga e impegnativa del ...