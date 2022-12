Davide Soliani nell’universo videoludico

(Di sabato 31 dicembre 2022) Dopo il lungo lavoro dedicato a Mario+Rabbids Sparks of Hope, uscito da poco in esclusiva per Nintendo Switch,si è concesso infine una meritata vacanza ma ha accettato L'articolo proviene da il manifesto.

Multiplayer.it

Kirkhope, in particolare, è anche molto amico didi Ubisoft Milano , ed ha lavorato alla splendida colonna sonora di Mario Rabbids , il cui ultimo capitolo è un altro capolavoro . A ......Gaia Romani Andrea Romano Carlo Romano Anna Rossomando Sandro Ruotolo Raffaele Salinari Chiara Saraceno Marina Sereni Debora Serracchiani Giorgia SerughettiSkenderi AlbertinaSilvia ... The Geek Recipe, Davide Soliani ospite della seconda puntata ... È cresciuta sognando i Bafta, i prestigiosi riconoscimenti annuali assegnati dalla British Academy, ma non pensava di ottenerne uno grazie a un videogame. Da Pong a Fortnite, ...La seconda puntata di The Geek Recipe, il format creato da Slitherine, ha per ospite Davide Soliani, director di Mario + Rabbids: Sparks of Hope.