Ultime Notizie – Pelé | da O Globo al New York Times | “O Rei è morto”

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Tutti i giornali del mondo ricordano O Reia 82 anni. “Il Brasile piange la scomparsa di. O Rei è scomparso in serata all’età di 82 anni”, così apre l’edizione online di O. Il Newtitola: “, il volto globale del calcio, muore a 82 anni”. Mentre il Washington Post scrive: “Muore a 82 anni, il ‘re del calcio'”. Non sono da meno i quotidiani inglesi. The Sun titola: “Il Re è”. Il Mirror: “, leggenda del calcio brasiliano, èa 82 anni dopo una battaglia con il cancro”. The: “, prima superstar mondiale del calcio, èa 82 anni”. Anche il francese L’Equipe ricorda ...

Sky Tg24

Tutte lepiù importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 23.20 - Primi contatti tra la Juve e la madre di Rabiot - Si prova a cercare ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ... Guerra Ucraina Russia, le news. Zelensky: maggior parte Paese senza elettricità Sarà ancora Marco Gaspari al timone della squadra lombarda per la stagione 2022-2023 la sua ... Si chiude con il verdetto riguardante la seconda e ultima promossa in A1 il campionato di Serie A2 ...E’ noto che il proprietario di un veicolo al quale viene notificato un verbale di accertamento per violazione al codice della strada che prevede il taglio dei punti della ...