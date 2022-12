Netflix | le serie TV con il 100% di gradimento su Rotten Tomatoes del 2022

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 28 dicembre 2022)arricchisce sempre più il proprio catalogo, ma quali sono leTV uscite nelche hanno ottenuto ildisu? Il risultato potrebbe sorprendervi. Ilè stato un anno ricco di appuntamenti televisivi e il merito va soprattutto alle piattaforme streaming. Da quando questo fenomeno ha preso piede (anche qui in Italia, ma bisogna considerare lo sviluppo globale), è sempre più facile accedere alle proposte del mondo dell’intrattenimento., Prime Video, Disney+, NOW di Sky, Paramount+, AppleTv+ sono soltanto alcune delle piattaforme streaming disponibili anche qui in Italia e che ogni mese arricchiscono il proprio catalogo con proposte originali. Bridgerton. Crediti: ...