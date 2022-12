Joao Felix via dall' Atletico | su di lui il Chelsea

, protagonista con il Portogallo agli ultimi Mondiali, è destinato a cambiare aria, o comunque a lasciare Madrid, perché nell'Atletico di Diego Simeone non riesce a trovare spazio. Sull'...Il Chelsea starebbe per concludere un accordo per il prestito di, giocatore dell'Atletico Madrid, a gennaio., 23 anni, è stato ingaggiato nel 2019 per 126 milioni di euro dopo aver vinto il premio European Golden Boy con il Benfica, battendo il ...Il futuro di Joao Felix nella seconda parte della stagione rimane incerto. Tutto sembra portare a un cambio di scenario per l'attaccante portghese ma ...Joao FELIX, protagonista con il Portogallo agli ultimi Mondiali, è destinato a cambiare aria, o comunque a lasciare Madrid, perché nell'Atletico di Diego Simeone non riesce a trovare spazio. (ANSA) ...