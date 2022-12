Covid Cina oggi | da domenica 8 gennaio stop a quarantena ad arrivo

(Di lunedì 26 dicembre 2022) (Adnkronos) – Dal prossimo 8laabolirà laobbligatoria all’al Paese. Lo hanno annunciatole autorità sanitarie cinesi che dall’inizio di dicembre hanno iniziato progressivamente ad allentare le rigide misure antiadottate nell’ambito della politica ‘Zero”. Sulla base della nuova direttiva della commissione della Sanità, dal mese prossimo quindi sarà sufficiente un test negativo al, effettuato nelle ultime 48 ore, per entrare nel Paese. Laera rimasta l’ultima grande economia ad imporre la– attualmente di cinque giorni in albergo, seguita da 3 giorni di osservazione domiciliare – misura che ha penalizzato in modo significativo il turismo. ...

Sulla base della nuova direttiva della commissione della Sanità, dal mese prossimo quindi sarà sufficiente un test negativo al, effettuato nelle ultime 48 ore, per entrare nel Paese. La...Leggi anche >, laabolisce la quarantena obbligatoria per i turisti Decessi in crescita Mentre l'occupazione dei posti letto ospedalieri di pazienti positivi al Coronavirus in Italia ...Una 'campagna sanitaria più mirata' e una 'linea di difesa comunitaria' di fronte alla 'nuova situazione' . Dopo l'esplosione dei contagi da covid ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...