Santo Natale | la preghiera di Giovanni Paolo II a Gesù Bambino

(Di sabato 24 dicembre 2022) La fede e la devozione che SanII per Cristo, in particolare modo durante il periodo di. Il totale affidamento a Lui, soprattutto per i giovani. Ilche nasce nei cuori di ognuno di noi, specie dei più piccoli: questo è il cuore dellascritta dal PapaL'articolo proviene da La Luce di Maria.

IL GIORNO

...possibile donare specificando la causale "AmbulanzaSpirito" sull'iban: IT24D0867305755000000245120 intestato a Croce Rossa Italiana Comitato di Firenze Odv. " Carissime e carissimi, il...'Anche quest'anno la parola delarriva nelle nostre esistenze per illuminare l'umanità e scuotere le coscienze. Ci ritroviamo ad accogliere la nascita del Salvatore in uno scenario storico drammatico, con la guerra che ... Supermercati aperti Natale, vigilia e Santo Stefano 2022 Milano Lombardia. Quali e orari Meteo - Vasto e robusto Anticiclone è in arrivo sul Mediterraneo anche per Capodanno, con stabilità, mitezza e bel tempo: la tendenza ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...