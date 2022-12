Ballando con le Stelle 2022 | vince Luisella Costamagna ma sul web esplode la polemica sul suo trionfo pilotato

(Di sabato 24 dicembre 2022) Dopo una lunga cavalcata durata ben undici puntate e circa dodici settimane,con leha eletto la sua coppia vincitrice: a poter alzare la grande coppa al cielo è stato il duo composto dalla giornalista e conduttricee dal suo maestro Pasquale La Rocca. I due hanno conquistato la vittoria del programma dopo aver battuto nell’ultimo duello la coppia composta da Alessandro Egger e Tove Villfor con il 57% delle preferenze, calcolate dalla media dei voti provenienti dai giudici in studio, dal mondo dei social e dal gruppo di quattro opinionisti presenti in studio (il giornalista Alberto Matano, Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Varia). E fin qui tutto sembra essere regolare, anzi, potrebbe quasi essere un bel romanzo sul riscatto femminile: la concorrente ...

