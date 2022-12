Zelo Buon Persico | l’Amministrazione festeggia Rosina Guzzon per i suoi 90 anni

IL GIORNO

... se non si soddisfano le aspettative, a chiudersi in se stessi oppure a eccedere in, ... Unesercizio da praticare in questo periodo è di mettere da parte le proprie fantasie. Un Natale ricco ...... ci sono le cose tragiche, le cose comiche e in mezzo ci siamo noi con il nostrosenso, se ... Con tutto il suopaleofemminista e politicamente piddino, Serra si riduce a ragionare, si fa per ... Zelo Buon Persico, la casa di comunità sarà pronta per la fine del 2024 La signora Rosina è molto conosciuta in paese per essersi sempre spesa a favore della Comunità in opere di volontariato Leggi » ...Incontro tra Asst di Lodi e amministrazioni comunali di Zelo Buon Persico e paesi vicini: casa di comunità pronta entro fine 2024.