Cosa farfugliavano Striscia | ' scoop' sul Pd | come li hanno beccati | Video

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Con Enzo Iacchetti “indisposto”, è toccato a Ezio Greggio occuparsi della solita introduzione dila Notizia. I fan di Iacchetti sono stati in apprensione quandovisto il comico essere sostituto dietro al bancone del tg satirico di Canale 5 da Enrico Beruschi. Si è trattato soltanto di una sostituzione di necessità, con Iacchetti che adesso è tornato almeno in “smart working”. Prima di collegarsi con Iacchetti, Greggio si è lanciato in alcune battute cheaperto la puntata di lunedì 19 dicembre dila Notizia. “In centro a Roma domenica si sono radunate persone che ce l'avevano con il governo - ha dichiarato Greggio -cose incomprensibili. Non era un rave ma la riunione del Pd: si è capito subito perché quelli del rave erano molti di più e non ...