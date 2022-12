Agenzia ANSA

dioggi 19 dicembre: il Ftse Mib inizia gli scambi in rialzo, superando i 23.688 punti di chiusura della settimana scorsa, nella seduta di venerdì 16 dicembre. In Italia, è la Legge di ...il Ftse Mib segna un +0,71%, mentre lo spread si attesta in area 213 punti e il rendimento dei titoli di stato a dieci anni al 4,29%. Nei giorni scorsi gli indici avevano imboccato la strada ... Borsa: Milano accelera con l'energia, vola Nexi - Economia Avvio sopra la parità per i listini del Vecchio Continente che provano a reagire all’ultimo aumento dei tassi delle banche centrali. A Milano Nexi è il titolo migliore (+3%) In calo il prezzo del gas, ...In calo il gas, sale il petrolio (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 dic - Avvio in rialzo per le Borse europee, che provano il riscatto dopo la frenata della scorsa settimana. Sulle prime ...