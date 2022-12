Mutui | salgono i tassi variabili? Basta lamentarsi | è giusto così

(Di venerdì 16 dicembre 2022) È uscito il mio nuovo libro Il Padreterno è liberale che potete ordinare sulle piattaforme digitali oppure acquistare in tutte le librerie. 00:00 Buongiorno ai commensali! 01:26 Daniela Mastromattei su Libero inserisce Il Padreterno è liberale tra le cose da regalare a Natale. Grazie! 02:38 Bce, la Lagarde alza ile ci sta, ma dice anche che l’Italia è un’anomalia, e ci sta bene. 08:43 Parola ai commensali. 09:57 Stefano Feltri sul Domani scrive che il governo avrebbe trovato il capro espiatorio: la Bce. Vabbè! 10:59 Qatargate, per il Corriere diventa anche uno scandalo la foto di Panzeri e Cozzolino con l’ambasciatore marocchino: qua stanno come al solito perdendo la frizione. 13:28 “Gualtieri coinvolto”, titola Belpietro sulla Verità. 15:00 Caso Soumahoro, la moglie viene indagata e gli sequestrano 600 mila euro, annamo bene! 16:55 Il Fatto contro ...

...le nuove regioni (si intende le quattro regioni ucraine annesse dopo il referendum) offrano... Nella mattina del 15 dicembre si apprende chea 9 le vittime dei bombardamenti nel centro di ...per l'ennesima volta in pochi mesi i tassi di interesse nell'Eurozona . Il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ha infatti deciso di innalzare di 50 punti base i tre tassi di ... Nuova stangata sulle famiglie. I tassi d'interesse sulle rate dei mutui salgono al 3,23% La Banca centrale europea ha aumentato i tassi di interesse, l'ennesima brutta notizia per chi ha acceso un mutuo con tasso variabile