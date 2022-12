OPPO Find X6 mostra il suo lato B in un render trapelato

(Di mercoledì 14 dicembre 2022)X6il suo design posteriore in untrape, in particolare il grande modulo fotografico. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Andrea Galeazzi

... e presumiamo che i primo sarà il nuovoX, servono però anche auricolari compatibili con il nuovo sistema e questi devono essere fatti per forza dama soprattutto c'è bisogno di una doppia ...2 condivisioni Condividi Tweet Francesco FONTE Notizie RelazionateX6 RumorAndroidInno Day 2022: arrivano OHealth H1, il SoC Bluetooth MariSilicon Y e Air Glass 2 4 14 Dicembre ... Oppo Find X6, ecco i primi rendering.. Cambio di design – Andrea Galeazzi Oppo ha ospitato oggi, in diretta streaming, il proprio evento tecnologico annuale: Oppo Inno Day 2022. L'evento, a tema 'Empowering a Better Future', ha posto l'accento sulla volontà di Oppo di svilu ...Con il suo retro in ceramica, Oppo Find X5 e Find X5 Pro hanno entrambi spiccato lato design. Tuttavia, sembra che Oppo ...