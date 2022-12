Roma | far west nel carcere di Rebibbia | detenuta picchia 3 agenti e li manda in ospedale

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Botte da orbi in. E a prenderle sono state tre poliziotte,te da unaaffetta da disagio psichico. L’ennesimo episodio di violenza è avvenuto ieri pomeriggio a, all’interno deldi, e a darne notizia e? Gina Rescigno vice-segretario generale e responsabile nazionale del comparto femminile del sindacato di Polizia Penitenziaria S.PP., tensione in: detenuto minaccia e sequestra un agente L’aggressione Tutto è iniziato quando duesono intervenute per prestare soccorso alla, che sembra essere affetta da disagio psichico, la quale ha ravvisato un malore all’interno dell’area adibita ai passeggi. Ma, non appena le poliziotte si sono avvicinate, per ...