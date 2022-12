Ilya Yashin | uno dei principali oppositori del presidente russo Vladimir Putin | è stato condannato a 8 anni e mezzo di carcere per aver fatto «disinformazione» sulla guerra in Ucraina

09 dic 14:09 Ucraina, lanciarazzi a Zaporizhzhia - VIDEO 09 dic 13:22 Denunciò la guerra, 8 anni e mezzo all'oppositore russoL'oppositore russoè stato condannato a otto anni e ...Colpevole di aver diffuso notizie false su militari L'oppositore russoè stato condannato a 8 anni e 6 mesi di carcere dopo essere stato giudicato colpevole di aver diffuso notizie false sulle forze militari russe per aver parlato, lo scorso aprile, degli ...L'oppositore russo ed ex deputato comunale di Mosca, Ilya Yashin, è stato condannato dal tribunale della capitale russa a 8 anni e 6 mesi di reclusione in una ...L'oppositore russo, Ilya Yashin, e' stato condannato da un tribunale di Mosca per aver denunciato l'offensiva in Ucraina. La pubblica accusa ...