CM com – Sampdoria | il Torino piomba su Bereszynski | offerta bassa | Mercato

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) 2022-12-07 10:18:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Ilvuole un rinforzo per la difesa, e il club granata torna a guardare in casa. Nel mirino c’è il nazionale polacco Bartosz, fresco di eliminazione ai Mondiali. Anzi, il ds del club granata Davide Vagnati avrebbe iniziato a confrontarsi con i blucerchiati sulle eventuali cifre per il calciatore, il cui contratto andrà in scadenza a giugno 2025. Secondo Tuttosport, la società di Cairo metterebbe sul piatto tre milioni di euro, cifra però che la Samp reputaè un Nazionale, reduce da un buon Mondiale, ancora relativamente giovane (ha 30 anni) e per questo motivo i blucerchiati sperano di ottenere un importo più alto. Le parti si aggiorneranno, su ...

