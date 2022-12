Globalist.it

La deriva liberticida e autoritaria della Russia putiniana non si arresta: il presidente russo Vladimirha firmato la legge cheil divieto di manifestazione a università, scuole, chiese, ospedali, edifici governativi, porti, aeroporti, stazioni ferroviarie e nelle adiacenze di ...Il presidente russo Vladimirha firmato la legge cheil divieto di manifestazione a università, scuole, chiese, ospedali, edifici governativi, porti, aeroporti, stazioni ferroviarie e nelle adiacenze di ... Putin estende il divieto di manifestazione in Russia in quasi tutti i luoghi pubblici Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...La deriva liberticida e autoritaria della Russia putiniana non si arresta: il presidente russo Vladimir Putin ha firmato la legge che estende il divieto di manifestazione a università, scuole, chiese, ...