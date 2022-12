Pd | Gori | ' non è Schlein il problema | ma non è la persona giusta'

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Roma, 5 dic (Adnkronos) - "Ho simpatia per la, è piena di buona energia, positiva. Non credo sia laper recuperare i 7 milioni di voti persi dal Pd dal 2007 a oggi. Ma il suo è un contributo positivo". Lo ha detto Giorgioa Omnibus, su La7. "Non èil, anzi, porta una ventata di freschezza positiva che consentirà nel dibattito congressuale un confronto tra posizioni salutare", ha spiegato il sindaco di Bergamo.

Corriere della Sera

...si possono colpire gli scrittori e le scrittrici". Nel corso del suo intervento, l'ex vicepresidente della regione Emilia - Romagna, guidata da Stefano Bonaccini, che con Giorgiocorrerà ...Tanto che, poco dopo,è parso in parte ritrattare: 'ho alcun problema con Schlein.così se la Carta fondativa del Partito democratico, che risale a Prodi e a Veltroni, sarà stravolta in ... Rita Rusic: «Capii che Vittorio Cecchi Gori voleva annientarmi. Il mio fidanzato Ha 32 anni» Una frase che ha provocato subito polemiche e divisioni. Tanto che, poco dopo, Gori è parso in parte ritrattare: «Non ho alcun problema con Schlein. Non così se la Carta fondativa del Partito ...Il parlamentare europeo del Pd, candidato del centrosinistra contro Fontana e Moratti, racconta i punti principali del suo programma ...