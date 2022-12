LIVE Biathlon | 10 km donne Kontiolahti 2022 in DIRETTA | due azzurre in testa dopo due poligoni!

Leggi su oasport

(Di domenica 4 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.29. Zero errori anche per Passler e Comola che risalgono. Vittozzi davanti, a 3? Wierer, a 4? Hauser, a 5? Lunder a 7? Simon, a 22? Voigt, Davidova, Lien, E. Oeberg 14.28: ZEROOOOOOOOOOOOO!!! Se ne vanno Vittozzi, Wierer, Lunder e Simon. Un errore di E. Oeberg. Sbaglia Tandrevold da dietro 14.26: Secondo poligono 14.24: Al km 3.4 Vittozzi, E. Oeberg davanti, a 3? Hauser, a 5? Wierer e Lunder, a 10? Simon, a 16? Voigt e Lien 14.23: Al km 3.2 Vittozzi in, a 3? E. Oeberg, Hauser, Wierer, Lunder, a 11? Simon, a 15? Voigt e Lien 14.21: Vittozzi in, a 6? Hauser, a 8? Wierer, Lunder, E. Oeberg. Un errore per Passler, 21ma e un errore per Comola, 32ma, un errore per Carrara 14.21: Un errore di Hauser, ZERO DI VITTOZZI E ZERO DI WIERER! 14.20: Primo poligono 14.18: Al km ...