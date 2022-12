L’aria condizionata in Qatar è un problema anche per l’Olanda

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 3 dicembre 2022)troppo forte continua ad essere uninsta riscontrando problemi di salute nel suo organico, come ha dichiaratoil commissario tecnico Louis van Gaal ai microfoni di NOS: «Non voglio affrontare il discorso, ma l’influenza sta circolando ed è sicuramente una preoccupazione. Non si tratta di 15 calciatori chiaramente quindi andiamo avanti», ha detto il c.t. ieri, alla vigilia dell’ottavo di finale di oggi contro gli Stati Uniti. Van Gaal non è l’unico ad aver toccato la questione deltroppo forte negli stadi in. A sollevarla per primo è stato l’attaccante del Brasile Antony qualche giorno fa dovelui ha ammesso che ...