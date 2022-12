Inter | si allontana Truffert?

Leggi su dailynews24

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Continua la ricerca dell’per un esterno sinistro. Dimarco è diventato un titolare inamovibile, dimostrando grande continuità anche in grandi palcoscenici come quella della Champions League. Discorso diverso per Gosens, che non ha trovato un grande minutaggio, nonostante la sua crescita fisica e le ultime buone prestazioni da subentrato. Il tedesco sembra che dirà addio L'articolo