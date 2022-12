Giorgia Meloni dice no al Reddito di cittadinanza

(Di giovedì 1 dicembre 2022)contro ildi. La premier ha spiegato perché secondo lei la misura voluta dal movimento cinque stelle non ha funzionato, ma ha parlato anche dell’Ucraina e dei rapporti con il Presidente della Francia Emmanuel Macron. Ecco i dettagli.di no aldi. Ecco perché. La premier L'articolo proviene da TenaceMente.com.

Lo ha sottolineato il premier, nel messaggio inviato in occasione del sessantesimo anniversario dell'Associazione Generale delle Cooperative Italiane (A. G. C. I.). 'Oggi, a distanza ...Natalia Aspesi , a sorpresa, difende. Roba da non credere. Su Repubblica infatti risponde alla lettera di un lettore che pone un tema da non sottovalutare. Nel messaggio inviato alla Aspesi si legge: 'Lade ...Il 7 dicembre per 'Boris Godunov' sul palco reale del Piermarini anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen ...Fra le immagini del disastro di Ischia c'è quella di un poliziotto con in braccio una bambina. La sta salvando. Vanno intanto avanti le operazioni di soccorso. I corpi di tre dei dispersi sono stati t ...