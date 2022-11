Assalto al portavalori | auto in fiamme e spari

Paura in Sardegna per una rapina ai danni di unsulla statale 131. Nel video si sentono gli spari mentre gli automobilisti scappano. 30 novembre 2022Un furgoneè stato rapinato questa mattina sulla strada statale "131 Carlo Felice" nel nord Sardegna, nel tratto tra il bivio per Thiesi e quello per Giave. Stando alle prime informazioni la banda di ...Un furgone portavalori è stato rapinato questa mattina sulla strada statale "131 Carlo Felice" nel nord Sardegna, nel tratto tra il bivio per Thiesi e quello per Giave. Stando alle prime informazioni ...La Statale 131 è chiusa in entrambe le direzioni nel tratto di 131, dove alle 8 di questa mattina è avvenuto l’assalto a un portavalori con sparatoria, tre feriti e un’auto in fiamme. La Statale è sta ...