Taranto presente alla cooperation platform di Eurocities a Vienna

Leggi su tarantinitime

(Di martedì 29 novembre 2022) L’assessore ai Lavori Pubblici Mattia Giorno ha rappresentato l’amministrazione Melucci alle attività di apertura dell’annualedi, proprio per volere del sindaco Rinaldo Melucci, ha aderito a questa rete che è tra le più importanti del continente, aggregando oltre 200 amministrazioni locali da 38 nazioni differenti, comprese tutte le capitali europee. «È un’importante occasione per lavorare in squadra con tutti gli altri comuni europei che appartengono al network – le parole dell’assessore Giorno – affrontando insieme le sfide che provengono dallo sviluppo urbano dei nostri territori, dall’applicazione delle buone pratiche condivise e dalle opportunità offerte dall’Ue. Rappresentare, per volontà del sindaco Melucci, è un ...