Nasce Range Rover Academy con il Politecnico di Torino

Italia Informa

La fase culminante di questo ambizioso progetto visionario, prende orma dando vita allaRover Academy, il punto di arrivo e, certamente, l'elemento di maggior valore del progetto Leader by ...laRover Academy, un percorso didattico in cui cinque leader - Ettore Bocchia di Emotion, Camilla Lunelli di Networking, Alberto Galassi di Attitude, Stefano Seletti di Vision e Michele ... Nasce Range Rover Academy, il nuovo capitolo del progetto “Leader by Example” con il Politecnico di Torino Range Rover incontra il Politecnico di Torino con la sua offerta internazionale di corsi di laurea nell’ambito della sostenibilità, del design e dell’innovazione nel progetto Leader by Example, un per ...Nasce la Range Rover Academy, un percorso didattico in cui cinque leader -Ettore Bocchia di Emotion, Camilla Lunelli di Networking, Alberto Galassi di Attitude, Stefano Seletti di Vision e Michele Pon ...