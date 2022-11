Juventus | la beffa dopo la rivoluzione è reale | crollo ufficiale

(Di martedì 29 novembre 2022) Risveglio complicato in casail terremoto avvenuto nella serata di ieri.un’altra brutta notizia per il club. Un terremoto inatteso che, di fatto, ha chiuso un’epoca. Dalla serata di ieri Andrea Agnelli non è più il presidente della: 4576 giorni alla guida del club bianconero, “conditi” dalla conquista di ben 19 Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

JuveLive

Proprio l'ex centrocampista dellasi rende pericolosissimo al 32': iniziativa personale, dribbla diversi uomini ma trova Diogo Costa a sbarrargli la strada . Per il Portogallo il primo tempo ...Perisicladue volte, l'ex esterno nerazzurro è pronto a mettere una buona parola per 'sponsorizzare' il suo club. Ivan Perisic è stata una grande illusione. Sembrava che la scorsa estate la ... Perisic beffa la Juventus due volte: scacco matto da 80 milioni Il Portogallo raggiunge Francia e Brasile, è agli ottavi dei Mondiali in Qatar: 2-0 all'Uruguay, per i lusitani, decidono il gol al 54' inizialmente assegnato a Ronaldo e poi corretto in favore di Bru ...Il Napoli è molto interessato ad un talento di Serie A sul quale, però, c'è la forte concorrenza della Juventus che vuole beffare gli azzurri.