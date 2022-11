ilmattino.it

...sul 'merito' riaperto in Italia dalla ridenominazione deldell'Istruzione in... dall'altro, che ogni distribuzionepremi che non sia del tutto egualitaria è inaccettabile - la ...Oltre 40 milioni per rete centri rimpatrio migranti - "Al fine di assicurare la più efficace esecuzionedecreti di espulsione dello straniero, ildell'interno è autorizzato ad ampliare ... Il Ministero dei Trasporti tiene il vecchio nome: modificarlo sarebbe costato troppo Nei ministeri a volte la spending review parte dal nome. È il caso del dicastero di Porta Pia guidato da Matteo Salvini, che sotto il governo Draghi, quando era ministro Enrico ...In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ecco il provvedimento che l'Adnkronos è in grado di anticipare ...