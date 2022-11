Da Alanui a Missoni | conquista con grafiche etniche e un arcobaleno di colori

Leggi su amica

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Per l’inverno 2022/23, il cardigan lungo subisce il fascino dell’evasione e sfoggia undie motivi ethno chic che non passano inosservati. Sotto i fianchi o lungo fino a metà gamba, spesso stretto in vita da una cintura o decorato da frange, questo pezzo cult di maglia sta riscuotendo sempre più successo. Perché da solo è capace di costruire un look e perché è uno di quei capi che catturano l’attenzione in un attimo grazie alla sua eleganza esotica e alle suecaleidoscopiche.