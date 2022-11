Lewandowski sbaglia un rigore | Messico-Polonia 0-0

(Di martedì 22 novembre 2022) DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – Dopo lo 0-0 tra Danimarca e Tunisia si conclude con il medesimo punteggio la sfida tra. Nel complesso meglio gli Aztecas, ma la migliore occasione è perche nella ripresa si fa parare unda Ochoa. Nel Girone C, a sorpresa, dopo la prima giornata è in testa l’Arabia Saudita con 3 punti.a 1, Argentina ultima a 0. Vega, Martin e il napoletano Lozano nel tridente di Gerardo Martino che lascia in panchina la punta del Wolverhampton Jimenez. Ben 6 gli “italiani” mandati in campo dal Ct Michniewicz. Tra i pali Szczesny, in difesa Bereszynski, Glik e Kiwior, mentre gioca largo sulla sinistra il romanista Zalewski. Avanti, vicino alla stella, agisce il secondo partenopeo della ...

Dal dischetto va lo stessoche però si fa ipnotizzare da Ochoa che respinge e salva i suoi tenendo il risultato fermo sullo 0 - 0. Cresce la Polonia nel finale. Tiro di Krychowiak dai 25 ...In avantiè troppo isolato e i compagni fanno fatica a fornirgli palloni giocabili. L'occasione giusta per il centravanti del Barcellona si presenta dopo 10 dall'inizio della ripresa: ...E la “maledizione” delle fasi finali dei Mondiali colpisce ancora una volta Robert Lewandowski: l’attaccante del Barcellona sbaglia un rigore e la sua Polonia non va oltre lo 0-0 con il Messico nella ...Nel complesso meglio gli Aztecas, ma la migliore occasione è per Lewandowski che nella ripresa si fa parare un rigore da Ochoa. Nel Girone C, a sorpresa, dopo la prima giornata è in testa l’Arabia ...