Daniele Dal Moro ricoverato d’urgenza in ospedale | “Ambulanza al GF Vip”

(Di martedì 22 novembre 2022) Ieri pomeriggio i telespettatori del GF Vip si sono chiesti che fine avesse fattoDalvisto che era dalla sera prima che la regia di Mediaset Extra non lo inquadrava. La stessa domanda se la sono fatta alcuni gieffini e Luciano Punzo ha detto una frase strana ed ha fatto intendere di aver visto il coinquilino con una flebo al braccio: “Se è ancora dentro al reality? Non lo so, io l’ho visto che aveva al braccio infilato un…” Ieri nel tardo pomeriggioDalè tornato in casa e Giaele De Donà e Edoardo Tavassi gli hanno chiesto cosa gli fosse successo. Il gieffino ha solo detto di aver avuto un ‘malessere fisico’, ma ha poi aggiunto di non poter dire nulla: “Che mi sentivo? Non posso dire. Sapeste cosa mi è successo. Vi dico solo che ho passato la notte in bianco. Sì è vero, sono andato a letto ...

La rabbia diMoro: 'Ora mi sono rotto'. Ecco come sta Per nofar preoccupare nessuno e soprattutto per mettere subito la situazione in chiaro Signorini ha messo subito le mani avanti