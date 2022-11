Salernitana | brutte notizie per Mazzocchi | l’esterno costretto a un lungo stop

(Di lunedì 21 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno –in casaper quanto riguarda le condizioni delPasquale, che dopo l’infortunio rimediato in Nazionale è stato sottoposto ad ulteriori controlli. La società granata ha reso noto che gli esami clinici e radiologici hanno evidenziato un trauma contusivo-distorsivo del ginocchio destro con interessamento del legamento collaterale mediale. L’atleta ha già iniziato il trattamento fisioterapico e nei prossimi giorni sarà sottoposto ad ulteriori indagini radiologiche. Il campionato osserverà un lunghissimoa causa dei Mondiali in Qatar maè da considerare già a rischio per il primo match dopo la ripresa in programma contro il Milan. I tempi stimati per il rientro toccano ...

