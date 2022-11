Cure palliative e terapia del dolore | cosa sono e perché servono

Leggi su dilei

(Di lunedì 21 novembre 2022) Cimolte malattie associate acronico, tra cui i tumori, ma anche patologie benigne come cefalee e affezioni muscolo-scheletriche. D’altronde, il, soprattutto in alcune situazioni, può avere ripercussioni anche importanti sulla vita sociale e personale dell’individuo, per via dell’impatto che esso può avere a livello fisico e psicologico. In questi contesti si inseriscono, in modo differente, lee ladel. Con il supporto della Dottoressa Gabriella Galluccio, Geriatra e Terapista del, vediamo dunquelee ladele insi differenziano ...