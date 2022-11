Pensioni | devi inviare questa comunicazione o avrai una pesante sanzione INPS | termini e modalità

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 20 novembre 2022) Il momento della pensione non è un momento tranquillo come molti immaginano. Infatti ci sono tanti adempimenti burocratici che purtroppo l’richiede ai pensionati. La burocrazia in Italia è veramente un fardello e da alcuni sondaggi è emerso come tra le più grandi paure degli italiani ci sia proprio quella di trovarsi invischiati nei meandri della tremenda burocrazia del nostro paese. Una burocrazia ottusa e demenziale che purtroppo non risparmia chi è nel mondo delleobbligatoria (I Love Trading)Quindi arrivano nuove comunicazioni che pensionati devono fare all’e senza le quali purtroppo ci possono essere anche pesanti sanzioni. Nell’ultimo periodo i pensionati davvero non vengono lasciati in pace. Il fatto è che con un’inflazione al 12%, chiaramente tutto aumenta sempre di costo è ...