DIRETTA F1 | GP Abu Dhabi 2022 LIVE | Perez comanda nella FP3 | 3° Leclerc e sessione sospesa!

BANDIERA ROSSA!!! Gasly ha perso un pezzo dalla sua AlphaTauri e quindisospesa. 11.59 Le Ferrari nuovamente in pista con le gomme medie, set nuovo. 11.57si scuote e si porta in vetta con le gomme medie in 1:25.861 a precedere di 0.179 Hamilton e di 0.234. Tornano in pistae Sainz. 11.56 Di seguito l'ordine dei tempi aggiornato: 1 Lewis HAMILTON Mercedes1:26.040 22 CharlesFerrari+0.055 1 3 Fernando ALONSO Alpine+0.252 1 4 Esteban OCON Alpine+0.262 15

Gran Premio diDhabi , valido come ultimo appuntamento della stagione 2022 di . 11:43 Il saluto dei piloti a Vettel Ieri il tedesco è stato protagonista di una nuova foto di gruppo con i suoi colleghi. quello diDhabi potrebbe essere l'ultimo GP anche per Daniel Ricciardo (possibile 3° pilota Red Bull nel 2023), Mick Schumacher e Nicholas Latifi Class of 2022 but make it "Seb Edition" #AbuDhabiGP