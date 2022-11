Alessandro Orsini sconvolgente | cosa è riuscito a negare Nemmeno il Cremlino

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 17 novembre 2022) Lo troveranno così, solo in una stanza buia, mentre piange guardando vecchie foto del ponte di Kerch distrutto da quei perfidi terroristi ucraini e rilegge per l'ennesima volta le lettere che (sostiene lui...) le mamme di Kherson gli avevano scritto per chiedergli di dire in tv agli italiani di smetterla di aiutare Zelensky: «La prego, è una follia mandare armi». Un bel mistero, ora che abbiamo visto le foto delle feste nelle strade della città sul Dnipro dopo la liberazione. Parliamo di, professore e avanguardia operaia degli italiani che per un curioso caso della vita si trovano su posizioni molto simili a quelle delin politica estera (se tagli corto e li chiami semplicemente putiniani s' arrabbiano...). Parliamo di lui non certo per rigirare il coltello nella piaga o sfotterlo per la sua caterva di ...