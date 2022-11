Chris Jericho | “Sono stato un ingenuo a credere di poter essere amico con Triple H”

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 14 novembre 2022) Non è un mistero cheH enon si siano mai visti di buon occhio, soprattutto nei primi anni 2000. Nonostante tra i due ora le divergenze sembrino appianate,non dimentica di come The Game lo abbia trattato durante i suoi primi giorni in WWE. Nel suo ultimo podcast Talk is, il campione ROH ha spiegato perchéH nutrisse grande ostilità nei suoi confronti: “C’era davvero tanta ostilità nei miei confronti, perché ho avuto l’audacia di venire in WWE. Alla gente non piaceva. Non volevano che i ragazzi della WCW venissero in WWE, perché ci ritenevano inferiori. Potevi fare dieci cose giuste, ma se ne facevi una sbagliata, finivi sotto il microscopio ed eri nei guai. E quella gente aveva un certo ascendente, quindi ti avrebbero seppellito con ...