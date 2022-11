Classifica Ballando con le Stelle 2022 | chi è stato eliminato nella sesta puntata | coppie ancora in gara

(Di domenica 13 novembre 2022)edcon leed: cosa è successodi sabato 12 novembre? Nel corso del nuovo appuntamento dello show a suon di danze condotto su Rai1 da Milly Carlucci non sono mancati i colpi di scena. Ecco chi èe quali sono leche... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

con le Stelle 2022 ed eliminato del 12 novembre La sesta puntata dicon le Stelle, come sempre, è stata caratterizzata dalle varie esibizioni al termine delle quali la ......Dopo l'assegnazione del tesoretto e lo svelamento dellafinale, Milly Carlucci ha annunciato tutte le coppie che hanno passato il turno accedendo quindi alla settima puntata di...Classifica Ballando con le Stelle, chi è stato eliminato nella sesta puntata: coppie ancora in gara in occasione del settimo appuntamento.È stata una puntata ricca di colpi di scena. Sono state tre le coppie a dover lasciare Ballando con le Stelle, e le prime due sono state quelle formate da Paola Barale e Roly Maden e Dario Cassini e L ...