Jason Momoa si spoglia da Jimmy Kimmel | Non mi piace più indossare vestiti

(Di venerdì 11 novembre 2022)torna arsi, stavolta, di fronte a, ribadendo la sua avversione nei confronti dei. Dopo la battuta di pesca seminudo,ha replicato lorello, stavolta live, di fronte a un divertitoconfessando la sua stanchezza nei confronti degli abiti e la voglia di andarsene in giro nel costume tipico delle Hawaii, un perizoma piuttosto succinto che lascia scoperto il posteriore.ha riproposto le foto della battuta di pesca con gli amici in cuisfoggia il perizoma che lascia il posteriore in bella vista....

come mamma l'ha fatto. L'interprete di Aquaman si è mostrato senza veli, o quasi, sulla TV americana e quindi per dovere di cronaca "ci tocca" documentarvi quanto successo. L'attore 43enne ..."Ecco perché non posso lavorare con gli animali, voglio portarli a casa" ha affermato Jason Momoa presentando il cucciolo di cinghiale ai fan su Instagram Argomenti trattati Jason Momoa adotta un piccolo cinghiale L'attività a favore dell'ambiente 'Uno dei miei sogni si avvererà' L'attore hawaiano Jason Momoa ha adottato un cucciolo di cinghiale conosciuto sul set e lo ha presentato ai suoi fan su instagram