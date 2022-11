Alessia Piperno a casa | il papà racconta | Ha dormito nel lettone tra me e mia moglie

Finalmente libera dopo 45 giorni di prigionia nel famigerato carcere per i detenuti politici di Teheran ,non nasconde la paura vissuta. E anche la sorpresa per quanto accaduto ...Finalmente libera dopo 45 giorni di prigionia nel famigerato carcere per i detenuti politici di Teheran,non nasconde la paura vissuta. E anche la sorpresa per quanto accaduto giovedì ...Trent’anni da poco compiuti e 7 trascorsi in viaggio per il mondo: Alessia Piperno è stata finalmente rilasciata dopo l’arresto avvenuto a Teheran lo scorso 28 settembre. Un’odissea… Leggi ...Alessia Piperno è rientrata in Italia sana e salva dopo il periodo trascorso in carcere in Iran. Il padre e il fratello hanno commentato il suo rientro: “Ha dormito nel letto con mamma e papà.