Today.it

... l'ex di Anna Pettinelli sarà padre AL LUNA PARK Paris Hilton e Carter Reum, party a Santa Monica per il primo anniversario di nozze: guarda le foto ALL'ESTERO PER I 50 ANNI...... l'ex di Anna Pettinelli sarà padre AL LUNA PARK Paris Hilton e Carter Reum, party a Santa Monica per il primo anniversario di nozze: guarda le foto ALL'ESTERO PER I 50 ANNI... Tutte pazze per l'ex marito di Alessia Marcuzzi: "Corteggiatissimo, ma lui vuole riconquistarla" Alessia Marcuzzi si è regalata un compleanno a Dubai e nessuna festa per i suoi 50 anni. Tutti aspettavano di vedere un party per i suoi 50 ma Alessia Marcuzzi dopo avere brindato con la famiglia è vo ...Alessia Marcuzzi è a Dubai per festeggiare i suoi primi 50 anni con le amiche più care. Ha spento le candeline in famiglia e poi è volata negli Emirati Arabi da Michela, suo rifugio sicuro. Non è la p ...