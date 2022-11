Stellantis - Stati Uniti | al via il programma di incentivi all' esodo

Leggi su quattroruote

(Di martedì 8 novembre 2022) La filiale statunitense del gruppoha avviato undi riduzione della forza lavoro negli. Il piano, che prevede l'offerta di un pacchetto diper agevolare l'uscita su base volontaria di parte dei 13 mila dipendenti salariati e impiegati in attività non manifatturiere, rientra in una più ampia strategia per riorganizzare la forza lavoro in vista di un sempre più forte impegno sulla mobilità elettrica. La conferma. Per ora non si sa quanti lavoratori siano coinvolti, né quali siano gli obiettivi dell'azienda. Nel quadro della nostra trasformazione per diventare un'azienda di mobilità tecnologica sostenibile e leader di mercato nei veicoli a basse emissioni, hanno spiegato da Auburn Hills, "in ottobre abbiamo offerto ad alcuni dipendenti statunitensi stipendiati ...