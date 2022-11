Diodato | il 18 novembre esce il brano inedito Se mi vuoi

(Di martedì 8 novembre 2022)lancia il nuovo singolo Se mi: il 18l’uscita delil 18“SE MI” (Carosello Records),discritto per la colonna sonora del film “DIABOLIK – GINKO ALL’ATTACCO!”, diretto dai Manetti Bros., in uscita nelle sale il 17. Ilè parte della soundtrack di “DIABOLIK – GINKO ALL’ATTACCO!”, edita da EDIZIONI CURCI e CREUZA e su etichetta CAROSELLO RECORDS. “SE MI” segna il consolidarsi della stretta relazione tra il mondo del cinema e l’artista, che dopo il successo di “Che vita ...

Si intitola 'Se mi vuoi' il brano inedito firmato dadella colonna sonora del film dei Manetti Bros. 'Diabolik: Ginko all'attacco!' (nelle sale dal 17). La canzone esce il 18(foto Nicole Manetti) torna a far rumore con Se mi ......seconda serata dello show 070 è stata trasmessa su Canale 5 nella serata di mercoledì 2. Tanti gli ospiti della serata, tra questi ad esempio Al Bano e Serena Autieri, Mario Biondi,, ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Diodato, il suo nuovo brano inedito "Se mi vuoi" fa parte della colonna sonora del film "Diabolik - Ginko all'attacco!": news su Amica.it ...