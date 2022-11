Cop27 | Guterres | “Verso inferno climatico con acceleratore premuto”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 7 novembre 2022) (Adnkronos) – ”Siamo su un’autostradal’con il piedesull’”. Così il segretario generale delle Nazioni Unite Antonioè intervenuto in apertura dellasul clima che ha preso ufficialmente il via oggi a Sharm El-Sheikh, in Egitto. ”Stiamo perdendo. Le emissioni di gas serra continuano a crescere”, ha detto, ”stiamo lottando per la nostra vita”. Il segretario generale delle Nazioni Unite ha poi sottolineato che ”le temperature globali continuano ad aumentare. E il nostro pianeta si sta rapidamente avvicinando a punti critici che renderanno il caosirreversibile”. Per questo il cambiamentoè la “questione determinante della nostra ...