Bologna | i convocati di Thiago Motta per il Torino

(Di sabato 5 novembre 2022)ritrova Arnautovic e Schouten per la sfida delal: ecco la lista deidei rossoblu Ilha reso noti iper la sfida al. Buone notizie per, che recupera sia Arnautovic che Schouten. Di seguito la lista dei. Portieri: Bagnolini, Bardi, Skorupski.Difensori: Cambiaso, De Silvestri, Lucumi, Lykogiannis, Posch, Sosa, Soumaoro.Centrocampisti: Aebischer, Dominguez, Ferguson, Medel, Moro, Schouten, Soriano.Attaccanti: Arnautovic, Barrow, Orsolini, Sansone, Vignato, Zirkzee. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Thiago Motta ritrova Arnautovic e Schouten per la sfida delal Torino: ecco la lista deidei rossoblu Ilha reso noti iper la sfida al Torino. Buone notizie per Thiago Motta, che recupera sia Arnautovic che Schouten. Di seguito la lista dei. Portieri: Bagnolini, Bardi, ...Commenta per primo Thiago Motta ha diramato la lista deiper la sfida delcontro il Torino. Tornano a disposizione sia Arnautovic che Schouten. Portieri : Bagnolini, Bardi, Skorupski. Difensori: Cambiaso, De Silvestri, Lucumi, Lykogiannis, ...Sono ventitré i calciatori convocati dal tecnico del Bologna Thiago Motta per la gara di domani al'ora di pranzo contro il Torino. Nel gruppo dei felsinei tornano a disposizione ...I convocati di Thiago Motta per la sfida interna di domani (domenica 5 novembre) contro il Torino: torna nella lista Marko Arnautovic ...