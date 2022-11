Napoli | Spalletti | il retroscena su Liverpool e la frase a sorpresa sui sorteggi Champions

(Di venerdì 4 novembre 2022) Archiviata la prima sconfitta stagionale subita inLeague contro il, indolore per l'esito del girone, ilriprende subito la marcia in campionato per affrontare l' Atalanta , ...

non sceglie l'avversario di Champions ., perla sosta mondiale non sarà un handicap .trova tre vice - Lobotka .non sceglie l'...Luciano, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro l'Atalanta di domani Luciano, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista ...Live Napoli, Spalletti: "A Bergamo dura come Anfield, ma siamo pronti" 10.58 - Alla vigilia della sfida di campionato contro l'Atalanta, l'allenatore del Napoli Luciano… Leggi ...CASTEL VOLTURNO (CE) - Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in Press Conference alla vigilia della sfida con l'Atalanta. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine". "Il rispetto ...