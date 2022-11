Morelli Lega su migranti | ' Fare l' ONG oramai è un mestiere'

(Di giovedì 3 novembre 2022) - Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio: 'l'ONGè uncon l'obietivo dida taxi di persone che cercano in maniera ille di avere un futuro diverso. Le nazioni ...

La7

- Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio: 'Fare l'ONG oramai è un mestiere con l'obietivo di fare da taxi di persone che cercano in maniera illegale di avere un futuro diverso. Le nazioni ...... Vannia Gava (), alle Infrastrutture e Trasporti: Galeazzo Bignami (Fdi) ed Edoardo Rixi (),...Butti (innovazione tecnologica) Alberto Barachini (informazione ed editoria) Alessandro(... Europa, Alessandro Morelli (Lega): "E' cambiata l'aria, il governo va a Bruxelles con il placet degli italiani" Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio: "Fare l'ONG oramai è un mestiere con l'obietivo di fare da taxi di persone che cercano in maniera illegale di avere un futuro diverso. Le nazioni che ...A otto di loro verrà attribuita la delega da viceministro nel prossimo consiglio dei ministri, previsto per venerdì 4 novembre ...