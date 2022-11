(Di giovedì 3 novembre 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Kareem Abdul Jabbar è stato a lungo considerato il miglior giocatore di basket di sempre. Per un'intera carriera, la sua prolificità tecnica e la sua immarcescibilità fisica gli hanno permesso di ...Kareem Abdul Jabbar è stato a lungo considerato il miglior giocatore di basket di sempre. Per un'intera carriera, la sua prolificità tecnica e la sua immarcescibilità fisica gli hanno permesso di ... Le follie di Irving, le prediche di Jabbar: ma un atleta dev'essere per forza un modello La leggenda dei Lakers ha tuonato contro Kyrie e le sue strambe teorie, arrivando a definirlo “un comico buffone, una persona che dovrebbe riconsiderare le proprie posizioni”. Lo scontro è aperto ...