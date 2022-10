Pallanuoto femminile | Serie A1 2022-2023 | Plebiscito Padova e SIS Roma a punteggio pieno

(Di sabato 29 ottobre 2022) La seconda giornata dellaA1 divede giocarsi oggi soltanto tre incontri: vittorie esterne per SIS(11-18 a Rapallo) e(9-19 a Bogliasco), che restano a, successo interno per il Como (7-6 sul Bologna). Domani Florentia-Brizz, il 16 novembre Trieste-Orizzonte.A12^ Giornata – sabato 29 ottobre15:30 RAPALLO– S.I.S.11-18 18:00 NETAFIM BOGLIASCO 1951 – C.S.PD 9-19 19:00 COMO NUOTO RECOARO – R.N. BOLOGNA 7-62^ Giornata – domenica 30 ottobre14:30 R.N. FLORENTIA – BRIZZ NUOTO ...

Queste le parole di Carlo Silipo al sito federale : ' Ci aspetta l'ultimo impegno di una stagione lunga e piena di appuntamenti e gratificazioni, il nostro obiettivo è confermare quanto di buono fatto ...Le convocate del Setterosa per le World League Superfinal 2022 di, di scena a Tenerife a partire dal 2 novembre. Grande attesa per le ragazze del ct Silipo, che chiuderanno in Spagna una stagione che le ha viste bronzo europeo e quarte ai ... Pallanuoto femminile, Coppa Italia 2022-2023: definite le qualificate alla Final Six Lerici – Partita a spron battuto la campagna di rafforzamento del Lerici Sport in vista del prossimo campionato di Serie B nazionale. Dallo Sturla, dov'è rimasto sei anni fra Serie A2 e B, è arrivato ...